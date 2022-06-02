Семья с шестью детьми собралась перед департаментом по делам обороны Атырауской области, сообщает ATPress.kz.
Фото с сайта ATPress.kz
Родители солдата-срочника Айболата Аманжолова, которого подозревают в смерти призывника из Мангистауской области
Алибека Калбая, объявили голодовку. Семья и родные солдата Айболата Аманжолова считают, что их сын не причастен к трагедии.
– Я требую, чтобы моего сына вернули живым и невредимым, таким, каким у меня они его забрали. Мы отсюда никуда не уйдём, пока не увидим сына. Он не виновен. С 20 мая мы не можем получить никакую информацию о нём. Мой брат отвозил ему еду в следственный изолятор в Кордайском районе. Но теперь мы от него узнали, что его забрали в СИЗО Алматы. Его перевели без нашего ведома. Уже больше недели как связь пропала. Мы даже не знаем, жив ли он. Даже адвокат об этом не был в курсе, - говорит мама солдата Айнур Тулемисова.
По словам мамы, они не уйдут с места, пока не увидятся с сыном. Перед департаментом по делам обороны, кроме сестер и братьев солдата, собрались его родственники и бабушка, которая находится на пенсии.
- Мой сын в СИЗО находится в одной камере с человеком, который отсидел 10 лет. И тот ему посоветовал взять всю вину на себя. Моему сыну всего лишь 18 лет, у него вся жизнь впереди. Почему подобное допускается? Я не сдвинусь с места, пока не освободят моего сына, - требует мама подозреваемого.
По словам заместителя начальника Атырауского департамента по делам обороны подполковника Асхата Айтенова, о том, что Айболата Аманжолова забрали, они узнали от его родственников. В настоящее время, как он отметил, ведутся переговоры с коллегами из Алматинской области.
- Мы не можем выполнить требование семьи призывника Айболата Аманжолова, так как это не в нашей компетенции. Идёт расследование. Сейчас мы добиваемся, чтобы семья смогла поговорить с солдатом, - прокомментировал Асхат Айтенов.
Айболат Аманжолов – старший из семерых детей в семье. Самому младшему братишке 1,5 годика. Айболат учился в Атырауском колледже бизнеса и права, одновременно работал официантом, а после охранником в ресторане. Родственники утверждают, что Айболата в первый раз, когда он проходил комиссию для призыва в Мангистаускую область, признали непригодным к службе по зрению. А после его забрали с работы, пригрозив штрафом в размере трёх миллионов тенге. Атырауского призывника отправили в Жамбылскую область.
Айболат вместе с умершим солдатом начали службу 13 апреля и даже не успели принять воинскую присягу. Трагедия случилась утром 22 апреля, военнослужащий Алибек Калбай во время внутреннего построения потерял сознание. Его доставили в военный госпиталь Гвардейского военного городка в посёлке Отар, и там он скончался, не приходя в сознание. Позже судмедэксперты выявили у него гематомы в затылочной части головы, в области правого бедра, в печени и правой почке.
По данному инциденту был задержан подозреваемый Айболат Аманжолов, призванный из Атырау. Дело расследуется по части 4 статьи 440 УК РК «Нарушение уставных правил между военнослужащими, повлекшее смерть человека».
