– Если вам звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банка и просят обезопасить свой счёт от мошенников, ни в коем случае не предпринимайте какие-либо действия и не стоит подтверждать операции — это аферисты. Помните, что банки и платёжные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, - говорят полицейские.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что 60-летняя женщина из-за своей доверчивости лишилась своих сбережений. 30 мая ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Злоумышленник предложил обезопасить её счет от мошенников, уверив, что такая операция является обычной. Актюбинка озвучила ему код из смс-сообщения и мошенник перевёл всю сумму с её карты на другой банковский счёт. В общей сложности ущерб составил более 22 миллионов тенге.Все необходимые сведения у банков имеются.