Когда функция станет доступна, пока неизвестно. В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел глобальный сбой Иллюстративное фото с сайта Pixabay Тематический портал WABetaInfo сообщил, что разработчики трудятся над новой функцией.
- WhatsApp разрабатывает новую функцию, которая позволит нам редактировать текстовые сообщения, - говорится в сообщении.
Новшество внедрят как в версии мессенджера для компьютеров, так и в версиях приложений для Android и iOS устройств. Когда именно функцию внедрят, неизвестно. В начале апреля сообщалось, что в WhatsApp появится вкладка с сообществами.