Ограничения вводят для проведения планового ремонта котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Уральцев возмущает частое отключение воды из-за аварий Иллюстративное фото из архива "МГ" Горячую воду временно отключат в ряде зданий Турксибского района:
  • с 6 по 17 июня: в контурах улиц Лавренева – Дунентаева; в микрорайоне Жулдыз -2.
  • с 6 по 20 июня в контурах улиц Баймагамбетова – Монтажная – Федосеева.
  • с 6 по 27 июня в контурах улиц: Лавренева – Дунентаева – Соболева – Зимняя; Гёте – Новосибирская – Майлина – Заславского; Бекмаханова – Свободная – Суюнбая.
  • с 6 по 28 июня в контурах улиц Собинова – Монтажная – Поддубного – Беринга.
