- Если смотреть в целом на систему здравоохранения, взять частные и государственные медицинские учреждения, то врачей достаточно. Врачи уходят работать в частные клиники. На сегодня есть механизм через ФСМС, в случае, если в поликлинике нет каких-то узких специалистов, они имеют право направить пациента в частные клиники (если частная клиника состоит в реестре поставщиков услуг Фонда). Услуга оплачивается поликлиникой и Фонд это возмещает. Также поликлиника может заключить договор с частными клиниками и через бюджет им оплачивать предоставление услуг (если в поликлинике нет узких специалистов, а финансирование по этой услуге идет). Есть различные механизмы, также частным клиникам можно участвовать в госзаказе и оказывать помощь людям в рамках госбюджета. Это должны знать главные врачи медицинских организаций, - рассказала министр здравоохранения.Ажар Гиният отметила, что в области необходимо обновлять материально-техническую базу и инфраструктуру, также наблюдается дефицит кадров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Вам может быть интересно
Казахстанцев предупредили о мошеннической схеме с выплатами по безработице для женщин в декрете
В Минтруда заявили, что распространяемые в соцсетях советы о получении таких выплат не имеют правовых оснований.
В Аксае в день референдума сделают бесплатным проезд в автобусах
Референдум состоится 15 марта.
Камеры на дорогах Казахстана начали фиксировать новые виды нарушений
Отмечается, что речь не идёт о введении новых запретов — расширяются технические возможности фиксации уже существующих видов нарушений.
Жительницу Атырау оштрафовали за содержание дома 30-килограммового питона
Питона конфисковали в доход государства.
60% детей в Казахстане пользуются соцсетями: эксперт предупредила о рисках
Эксперт Qazaq Expert Club Жанар Жаканова рассказала, как соцсети влияют на подростков и почему их публикации могут повлиять на будущее.
Жителя Атырау задержали по подозрению в истязании 19-летней девушки
По данным полиции, в отношении 21-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, пострадавшую доставляли в больницу.
Нужно ли пить два литра воды в день: врач развеяла популярный миф
Специалист объяснила, от чего на самом деле зависит потребность организма в жидкости.
Один совет для каждого знака зодиака, который может изменить жизнь
Астрологи рассказали, какие ошибки мешают каждому знаку зодиака быть счастливым и какой совет может помочь изменить ситуацию.
250 артефактов эпохи Золотой Орды нашли в Атырауской области
Артефакты обнаружили на территории пяти городищ, входящих в средневековый комплекс «Сарайшык».