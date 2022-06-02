- Если смотреть в целом на систему здравоохранения, взять частные и государственные медицинские учреждения, то врачей достаточно. Врачи уходят работать в частные клиники. На сегодня есть механизм через ФСМС, в случае, если в поликлинике нет каких-то узких специалистов, они имеют право направить пациента в частные клиники (если частная клиника состоит в реестре поставщиков услуг Фонда). Услуга оплачивается поликлиникой и Фонд это возмещает. Также поликлиника может заключить договор с частными клиниками и через бюджет им оплачивать предоставление услуг (если в поликлинике нет узких специалистов, а финансирование по этой услуге идет). Есть различные механизмы, также частным клиникам можно участвовать в госзаказе и оказывать помощь людям в рамках госбюджета. Это должны знать главные врачи медицинских организаций, - рассказала министр здравоохранения.

По словам Ажар Гиният, в каждой медицинской организации есть стандарты операционных процедур, где прописан перечень услуг: как они оказываются, в какой промежуток времени и по каким показаниям.Ажар Гиният отметила, что в области необходимо обновлять материально-техническую базу и инфраструктуру, также наблюдается дефицит кадров.