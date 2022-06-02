Северный антициклон сохранит своё влияние на западные регионы страны. Усиление ветра ожидается в ЗКО Погода на западе сохраняется без осадков. На остальной территории страны под влиянием ложбины циклона ожидается неустойчивая погода - гроза, шквал, град, усиление ветра.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +26..+28, ночью похолодает до +9..+11. Ветер северный до 12 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается ясная погода. Днём будет +30..+32 градусов, ночью +16..+18 градусов. Ветер восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - ясная погода. Днём ожидается до +25..+27 градусов. Ночью похолодает до +9..+11 градусов. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +28..+30 градусов, ночью опустятся до +21..+23 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
