ДТП произошло второго июня примерно в 21:00, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

- Как только загорелся разрешающий сигнал светофора, машины начали движение. Я находился в этом потоке автомобилей. Мужчина на велосипеде ехал по улице Пугачёва, затем резко свернул в сторону моей машины, я пытался его объехать, но он попал под колеса, - сказал водитель легковушки.

Велосипедист попал под колёса автомобиля на пересечении улиц Пугачева и Исатай-Махамбета. Водитель Lada Priora рассказал, что он направлялся в сторону Зачаганска по улице Исатай-Махамбета.Пострадавшего с места происшествия госпитализировали на карете скорой помощи в больницу. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что, предположительно, велосипедист был в нетрезвом состоянии. На месте работают сотрудники полиции. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО проинформировали, что мужчине примерно 45 лет, он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, колотую рану затылочной области.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.