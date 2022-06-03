Сахар в супермаркете отпускают с ограничением - не более трёх килограммов в руки, передаёт телеканал КТК. На западе Казахстана резко подорожал сахар Покупатели утверждают, что у весов в супермаркетах теперь дежурят контролёры и заставляют отсыпать лишние граммы сахара. В отличие от розничных магазинов, в супермаркетах сахар стоит гораздо дешевле – около 400 тенге за килограмм. А вот в небольших торговых точках сладкий продукт продают по 700 тенге за кило. Чиновники советуют закупаться в социальных магазинах. Хоть там и действует лимит, зато цены самые низкие.
– В стабфонде около 200 тонн сахара есть на сегодняшний день. Он реализуется с социальных магазинах по 363 тенге, - говорит руководитель управления предпринимательства Актюбинской области Нурхан Тлеумуратов.
31 мая в Минторговле сказали, что запасы сахара в стране полностью покрывают потребности граждан. Правительство не планирует вводить никаких ограничений по отпуску сахара в одни руки. При этом торговые сети могут самостоятельно ввести ограничение для покупателей для недопущения дефицита в магазине. 30 мая в Минсельхозе сообщали, что производство сахара на отечественных заводах не прекращается, осуществляется его бесперебойная поставка в регионы, запасы продукта постоянно пополняются.