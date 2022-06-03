Несмотря на то, что семье всё ещё не удалось собрать необходимую для лечения сумму, родители решили не терять время, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Малыш с раком мягких тканей из Уральска проходит обследование в клинике Турции Для девятимесячного Маулена Джанбулата люди в белых халатах, больничные приёмы, уколы, системы и сильные боли стали привычным делом. Весной этого года врачи диагностировали у малыша эмбриональную рабдиоскаркому мягких тканей, алматинские доктора подтвердили диагноз своих коллег. Мальчику назначили курс химиотерапии, однако его состояние стало ухудшаться и Маулен оказался в реанимации. Тогда родители малыша решили отправиться на лечение заграницу, а именно в клинику Турции, врачи которой рекомендовали малышу пройти дополнительные исследования, шесть сеансов химиотерапии, резекцию опухоли и 30 сеансов лучевой терапии. Стоимость всего лечения составила 40 миллионов тенге. Для среднестатистической казахстанской семьи это баснословная сумма, и родители объявили сбор на лечение. Но собрать всю сумму за столь короткий срок семье не удалось. Из необходимых 40 миллионов тенге, всеобщими усилиями собрали всего 7,5 миллиона тенге. Однако ждать сложа руки папа и мама Маулена не стали, ведь состояние малыша с каждым днём всё больше ухудшалось. У него начали выпадать волосы и мучали сильные боли. Два дня назад Маулен вместе с мамой и папой отправились в Турцию. Сейчас они проходят обследование, после которого врачи подберут индивидуальное лечение. Но родителей беспокоит, что за всё это придётся платить, а денег катастрофически не хватает.
– Мы не могли ждать, пока наберётся нужная сумма, ведь каждая минута на счету. У сына очень коварный диагноз, в отличие от других видов онкологии, рак мягких тканей распространяется очень быстро. Поэтому мы решили не медлить. Сегодня мы были на консультации у ведущего профессора, сдаём анализы и нам назначат лечение. Страх не покидает нас ни на минуту. Скоро нам выставят счёт, а мы не сможем его оплатить. Безысходность - ужасное чувство, особенно когда знаешь, что жизнь твоего ребенка зависит от денег, - говорит отец Маулена Ербулат Назаргалиев.
Семья обращается ко всем неравнодушным казахстанцам с просьбой не оставаться в стороне и помочь собрать сумму на лечение, а именно 32,4 миллионов тенге. Ведь без своевременного лечения Маулену просто не выжить. Все, кто хочет помочь семье могут, перечислить средства по номеру +7 701 118 9000 в АО Kaspi Bank. По этому же номеру вы можете связаться с родителями Маулена. Номер карты: 4400 4301 9547 1674.  Номер Счета: KZ52722C000017298977.