– Мы не могли ждать, пока наберётся нужная сумма, ведь каждая минута на счету. У сына очень коварный диагноз, в отличие от других видов онкологии, рак мягких тканей распространяется очень быстро. Поэтому мы решили не медлить. Сегодня мы были на консультации у ведущего профессора, сдаём анализы и нам назначат лечение. Страх не покидает нас ни на минуту. Скоро нам выставят счёт, а мы не сможем его оплатить. Безысходность - ужасное чувство, особенно когда знаешь, что жизнь твоего ребенка зависит от денег, - говорит отец Маулена Ербулат Назаргалиев.Семья обращается ко всем неравнодушным казахстанцам с просьбой не оставаться в стороне и помочь собрать сумму на лечение, а именно 32,4 миллионов тенге. Ведь без своевременного лечения Маулену просто не выжить. Все, кто хочет помочь семье могут, перечислить средства по номеру +7 701 118 9000 в АО Kaspi Bank. По этому же номеру вы можете связаться с родителями Маулена. Номер карты: 4400 4301 9547 1674. Номер Счета: KZ52722C000017298977. vBGhPUPaJ30?feature=share Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео предоставлено Ербулатом Назаргалиевым
