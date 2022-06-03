Фото предоставлено пресс-службой ДП ЗКО ДТП произошло в ночь на третье июня по улице М. Ауезова в Аксае. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, столкнулись Toyota Land Cruiser, за рулём которой находился 34-летний мужчина и ВАЗ-2110. От удара внедорожник перевернулся, а легковушка превратилась в груду металла. В аварии пострадали два человека: 26-летний водитель и 21-летний пассажир ВАЗ-2110, оба госпитализированы в больницу. По результатам разбирательства полицейские будут решать вопрос о привлечении к ответственности виновных.Фото предоставлено пресс-службой ДП ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.