Требуются специалисты в ТОО Квант

В швейном цехе свободны вакансии: *Закройщики 3 человека *учетчики 1 человек *технолог 1 человек Район Зачаганск Также в КХ "Донгелек" требуется * Ветеринарный врач Обращаться по телефону: 8771 032 00 05 Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.