Более полутора тысяч автомобилей приобрели по программе казахстанцы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Льготное автокредитование под 4%: что происходит в автосалонах Уральска? Аналитики Ranking подсчитали, что за последнюю неделю мая общее количество заявок выросло на 48.4%, а количество одобренных заявок - сразу на 80.2%. По итогам на первое июня, принято 24.19 тысяч заявок, из них одобрено 9.84 тысячи на 72.7 млрд тенге. Казахстанцам уже выдали 1 618 «железных коней». Из них 45 автомобилей получили жители ЗКО. В разрезе производителей, 1 192 машины произведены на костанайском заводе «СарыаркаАвтоПром», 249 - на алматинском заводе Hyundai Trans Kazakhstan. 16 мая в Казахстане стартовала выдача льготного автокредита. Общая сумма финансирования составит 100 млрд тенге. Мы писали, что происходило в автосалонах Уральска в первый день. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.