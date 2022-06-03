необходимо вовремя проходить техническое обслуживание,

в салоне автомобиля всегда должен быть огнетушитель,

нельзя держать посторонние легковоспламеняемые предметы в моторном отсеке (тряпки, картонки).

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС Атырауской области По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, грузовик DAF с прицепом загорелся на 668 километре трассы Атырау - Астрахань в районе села Х. Ергалиев. Пожар ликвидировали пять огнеборцев в течение часа. Спасатели напоминают правила пожарной безопасности на автотранспорте:Фото предоставлено пресс-службой ДЧС Атырауской областиФото предоставлено пресс-службой ДЧС Атырауской областиФото предоставлено пресс-службой ДЧС Атырауской области