Поголовье краснокнижных животных в области достигло более одного миллиона, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД»
Фото из архива "МГ"
Второго июня в управление сельского хозяйства пришли владельцы крестьянских хозяйств, которые обеспокоены численностью сайгаков в регионе. По их словам, краснокнижные животные вытаптывают поля и сенокосные угодья, и даже доходят до полей с пшеницей. Сельчанам разрешено лишь отгонять животных.
– Как нам их отгонять? Мы перепробовали все методы, всё бесполезно. Через пять минут они вновь возвращаются, я же не могу круглыми сутками их отгонять. Есть инспекторы, пусть они этим занимаются, почему мы должны днём и ночью жить на полях. Кто будет компенсировать потравы на полях? - говорит владелец КХ Анатолий Доценко.
Стоит отметить, что сейчас в районах работают 57 сотрудников Охотзоопрома. Первый замакима области Арман Утегулов отметил, что любое крестьянское хозяйство имеет право отгонять от своей территории поголовье сайгаков. Согласно ежедневной сводке, на территории семи районов области находятся около 740-750 тысяч голов сайги
, а по области их численность достигла миллиона голов. По словам Утегулова, сейчас решается вопрос о частичной ликвидации краснокнижных животных.
– Их действительно нужно отгонять от своих пастбищ, сенокосных угодий, тем более от полей с пшеницей, ячменем, но в рамках Закона. Я попрошу вице-министра направить к нам ещё инспекторов. Каким образом мы будем уменьшать поголовье? Скоро будет принято постановление правительства, скорее всего Охотзоопром само будет заниматься уменьшением поголовья сайгаков. Каким образом это будут делать, пока неизвестно. Сейчас в ЗКО обитают около миллиона голов. А по подсчетам учёных, популяция уральской сайги должна быть около 250 тысяч особей, в советское время пик был - почти 300 тысяч голов. Тогда сотрудники Охотзоопрома вылавливали и отправляли мясо на мясокомбинаты и на полках магазинов было сайгачье мясо. Сейчас тоже этот вопрос решается, будет перерабатываться мясо сайгаков и из него будут делать консервы. Ведутся переговоры с ТОО «Кублей» и с компанией из Атырау. Каким образом всё это будет делаться - решать будет комитет и министерство экологии, - рассказал Арман Утегулов.
Что касается возмещения ущерба от порчи полей, то замакима области заявил, что скорее всего будет создана комиссия, которая будет заниматься подсчётом нанесённого вреда. После начала сенокоса, 10 июня, комиссия отправится в южные районы, где и обитают сайгаки. Однако как будет подсчитываться ущерб, с каких источников будет выплачиваться - чиновник не уточнил.
Выяснилось, что в южные районы уже решили отправить дополнительно 18 инспекторов и шесть единиц техники. Однако крестьяне говорят, что отгонять сайгаков некуда, со всех сторон расположены поля соседей и гнать животных с территории одного КХ на территорию другого не выход.
Между тем сельчане предложили объявить чрезвычайную ситуацию. Бауыржан Сарманов из Жанибекского района говорит, что его внесли в состав комиссии по району, так как именно здесь происходит окот.
– Нужно объявлять режим ЧС, это во-первых. Во-вторых, есть эпизодическая ситуация. На полях очень много мёртвых туш сайги. Сейчас мы не обращаем на них внимания, но в будущем это может обернуться большой проблемой для нас. Что нужно от нас? Петиция? Давайте мы напишем и будем работать сообща, - отметил Бауыржан Сарманов.
Арман Утегулов ответил, что районные ветеринары держат на контроле эпизодическую ситуацию. В последний раз информация о мёртвых сайгаках поступала во время окота, тогда образцы отправили на экспертизу, которая показала отсутствие каких-либо инфекционных заболеваний.
– Во время окота падёж наблюдается до 20%, это нормально, туши захоронили на скотомогильнике. По поводу режима ЧС, то не будем торопиться. Давайте изучим заключение учёных, есть уполномоченные органы. Решение принимает не акимат, а комитет при министерстве экологии. Сейчас готовится постановление правительства, в котором всё будет прописано, начиная от способов ликвидации до восстановления ущерба. Сейчас общими усилиями защитим наши угодья и будем ждать постановления, - ответил замакима.
В заключение собрания чиновники попросили сельчан самостоятельно не отстреливать сайгаков, а отгонять их в рамках Закона. Между тем, на днях стало известно, что в ЗКО откроют государственный природный резерват
«Бокейорда» и государственный природный заказник «Ащыозек». Об этом в ходе рабочей поездки в регион сообщила вице-министр экологии Алия Шалабекова.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.