Случай произошёл в ночь на первое июня в Акбулакском сельском округе Бурлинского района, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пожилую супружескую пару связали и ограбили в селе ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали местные жители села Акбулак, пенсионеров связали и ограбили ночью. Это сделали трое мужчин в масках. Аким Акбулакского сельского округа Замзагуль Калимова сообщила, что пожилая супружеская пара живёт отдельно от детей, они благополучная семья. В пресс-службе департамента полиции ЗКО проинформировали, что преступление ещё не раскрыто. В село были направлены наиболее опытные сотрудники криминальной полиции. Факт зарегистрирован по статье 191 УК РК «Грабеж». Напомним, это не первый случай в области, где пострадавшими оказываются пенсионеры. В январе 2020 года селе Янайкино района Байтерек произошло жуткое убийство. В тот день загорелся частный дом. Прибывшие на место пожарные обнаружили на месте пожара тела трёх человек с ножевыми ранениями. Погибшими оказались 67-летний Александр, его 66-летняя супруга Валентина Запрометова и их 44-летний сын Сергей. В апреле 2017 года в частном доме в районе кинотеатра «Казахстан» были обнаружены тела пожилой семейной пары. Тогда под подозрение в убийстве попала женщина, которая ухаживала за стариками. Однако полицейские заставляли её признаться в двойном убийстве. Вина женщины доказана не была и дело до сих пор остаётся нераскрытым. В сентябре 2019 года в доме по улице Циолковского произошло жестокое убийство 86-летней Матрёны и её 61-летнего сына Константина Кулакова, который был инвалидом 2-ой группы (страдал ДЦП). Подозреваемых установили и приговорили к тюремному сроку. В марте этого года среди белого дня в собственном доме убили 72-летнюю пенсионерку в Уральске. В апреле полицейские проинформировали, что подозреваемая задержана.