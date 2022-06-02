Женщина оформила на доверчивых граждан товарные и денежные кредиты, обманом присвоила их деньги, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В августе прошлого года стало известно, что в Уральске более 70 человек пострадали от рук мошенников. Злоумышленники обещали доверчивым гражданам трудоустройство в инфекционную больницу
, а взамен потребовали от 150 до 400 тысяч тенге. Чтобы устроиться на высокооплачиваемую работу, люди не пожалели этих денег и без сомнений отдали их некой Жанаре. 16 июля люди уже должны были выйти на работу в опасную зону инфекционной больницы, однако этого не произошло. Ни денег, ни Жанары они больше не видели.
Полицейские тогда задержали подозреваемую - 30-летнюю Жадыру Жантемирову.
Изначально она находилась под подпиской о невыезде, однако позже меру пресечения всё же изменили на содержание под стражей. Женщину подозревали в мошенничестве в крупном размере.
И вот, спустя почти год, уголовное дело передали в городской уголовный суд. Главное судебное разбирательство назначили на второе июня, однако процесс пришлось перенести, так как на суде отсутствовали сама Жадыра Жантемирова и её адвокат.
Стоит отметить, что по делу проходят около ста потерпевших. Оказалось, что подсудимая не всем обещала трудоустройство на высокооплачиваемую работу. Жительнице города Эльвире Машиковой, например, Жантемирова обещала помочь заложить шпальный дом в банке. В общей сложности она присвоила 2,5 миллиона тенге и оформила онлайн кредиты на сумму более одного миллиона тенге.
– Мы залезли в кредиты, пока строили этот дом. Потом с мужем решили заложить его в банк и закрыть долги, но банк не принимал такие дома. Тогда я увидела объявление в соцсетях, якобы она (Жантемирова - прим. автора) оказывает такие услуги. Мы созвонились, она сказала, что проблем никаких не будет. Встретились, она была беременна. Как начала с нас высасывать деньги, то одно, то другое. Мы ещё больше погрязли в долгах. С мужем сами возили её в банк, она заходит туда с деньгами, выходит с распиской. Мы даже не читали их. Оказывается она заходит, сама же пишет эти расписки, выходит и нам показывает. Так продолжалось три месяца. Ещё просила выслать фото с удостоверением, мы с мужем скинули, а она оформила на нас займы в микрокредитных организациях, - рассказывает Эльвира Машикова.
Поняв, что оказалась обманутой, женщина написала заявление в полицию. Тогда, по словам Эльвиры Машиковой, Жантемирова попыталась покончить с собой и попала в больницу.
– Её муж скинул мне видео, где у нее изо рта идет пена. Звонила её сестра, начала меня допрашивать, звонил ее брат, угрожал мне, нецензурно выражался. Я все звонки записала, - рассказала обманутая женщина.
Другая доверчивая пострадавшая рассказала, что подсудимая обманом оформила на неё товарный кредит, взяла два iPhone и деньги в микрокредитной организации. Судья Роза Сариева перенесла процесс на шестое июня. Процесс обещает быть долгим, но интересным.
