qmvNBMTOSCw?feature=share Это произошло в селе Каратогай. Как рассказали в ДЧС Актюбинской области, первого июня в 14:30 на пульт пожарной части Мартукского района поступило сообщение о том, что в мужчина забрался на вышку линии связи и угрожает покончить собой. На место выехали сотрудники райотдела ЧС, спасатели региона, медики и полицейские. По прибытию выяснилось, что житель села Каратогай находится в центральной части вышки линии связи на высоте 25 метров и угрожает покончить собой. Пойти на контакт с отцом, супругой, дочерью и сотрудниками он отказался. Говорить согласился только с сельским акимом Русланом Байсагизовым. Он, рискуя собственной жизнью, в одиночку поднялся на высоту, отвлёк внимание мужчины, чтобы спасатели смогли к нему подобраться. В 17:17 спасателям удалось приблизиться к мужчине и закрепить его наручниками к конструкции, а дальше с помощью альпинистского снаряжения его спустили и передали участковому инспектору.Фото и видео предоставлено ДЧС Актюбинской области Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.