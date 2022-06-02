услуги врачей-специалистов в амбулаториях - на 0,7%,

медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов – на 1%,

первичный приём у врача – на 2,1%,

стоматологические услуги – на 3,7%.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Индекс страны составил всего 36,5 балла из 100 возможных. В СНГ лучше ситуация оказалась в Армении, России и Беларуси. Возглавили рейтинг Финляндия, Таиланд и США, а замкнула Северная Корея. Тем временем, в Казахстане государственные расходы на здравоохранение в прошлом году выросли на 15,5% до 2,3 трлн тенге. Объём услуг в сфере здравоохранения за прошлый год увеличился на 53,2% до 2,7 трлн тенге. Один казахстанец в среднем потратил на здравоохранение 140,7 тысячи тенге. К слову, цены на амбулаторные услуги выросли на 2,2% за апрель, на 8,4% с начала года: