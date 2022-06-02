«На днях мы запустили сервис «Референдум», который позволит казахстанцам прямо со своего смартфона узнать адрес и номер участка для голосования на референдуме. Пятого июня у всех нас есть уникальная возможность проголосовать за построение Нового Казахстана для будущих поколений! Мы, команда Kaspi.kz, будем и дальше помогать государству делать государственные услуги доступными для каждого гражданина и создавать инновационные сервисы, которые улучшают жизнь наших любимых клиентов»

«Совместно с командой Kaspi.kz в самом популярном приложении в стране был разработан и запущен сервис «Референдум», в котором также можно найти участок для голосования и номер телефона call-центра. В сервисе размещены ответы на самые популярные вопросы по данной теме. Например, кто может голосовать на референдуме, где проголосовать за границей и может ли человек отдать свой голос на другом участке»- отметил Асет Турысов, вице-министр МЦРИАП.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, прокомментировал:Республиканский референдум пройдёт 5 июня. Будет обсуждаться вопрос принятия изменений и дополнений в Конституцию. Предыдущий референдум в Казахстане прошёл 27 лет назад. Именно тогда и была принята действующая Конституция.Сервис был создан Центральной комиссией референдума РК, министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Сотрудничество государственных органов и команды Kaspi.kz интегрировало в приложение целый ряд инновационных сервисов, которые улучшают жизнь казахстанцев. С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы могут переоформить автомобиль, открыть социальный счет, получать пособия, зарегистрировать ИП и многое другое. Почти 12 миллионов человек ежемесячно пользуются суперприложением Kaspi.kz.