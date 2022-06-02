- Свекровь назвала, сейчас её нет с нами. Кемел, сказала, назовите, если у вас родится сын в будущем. После, когда мы узнали, что у нас тройня, мы решили назвать Касым, Жомарт. Я думаю, соответствует имя, - говорит актюбинка.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Карлыгаш Жармагамбетова недавно стала многодетной мамой. Она и её супруг воспитывали дочь. Вторая беременность наступила в результате ЭКО.К слову, это первая тройня, рождённая в Актобе за последние полтора года.