- Первый рейс состоялся 15 мая 2002 года из Алматы в Астану, с тех пор компания развивается и расширяется во всех направлениях. За этот период перевезли более 60 миллионов пассажиров и более 250 000 тонн груза. Перечислили в казну государства около 120 миллиардов тенге в виде налогов. В компании работает более 5 тысяч сотрудников, которые в период пандемии, по причине простоя, не были сокращены. Во время карантина были приостановлены все рейсы, но с лета 2020 года начали их возобновлять и параллельно открыли новые рейсы, - рассказал Ердаулет Шамшиев.

- Россия была и будет самым крупным нашим рынком. Если до пандемии мы выполняли в Россию 74 рейса в неделю, то на сегодня ни одного. Все рейсы через воздушное пространство России в города Европы перенаправлены и теперь выполняются через Южную Европу. Нам это невыгодно, но мы вынуждены были пойти на такой шаг. Мы несём дополнительные расходы, выполняя европейские рейсы по другим обходным маршрутам. На стоимость билетов это никак не повлияло, но расходы увеличились. Для нас это болезненно, стараемся компенсировать расходы за счёт открытия новых маршрутов, но полностью заменить полеты в Россию - очень сложно, - пояснил Ердаулет Шамшиев.

- FlyArystan планирует открыть новые направления, такие как Актау - Прага, Алматы - Ереван. Что касается внутренних рейсов, то это в первую очередь зависит от спроса. Каждый рейс имеет свою себестоимость, мы не можем выполнять рейс в убыток себе, иначе этот рейс должен субсидироваться государством. Бизнес должен быть рентабельным, у каждого рейса есть свои расходы: топливо, износ и амортизация, персонал, инженерно-техническое обслуживание, аэронавигация, аэропортовое обслуживание и другое. Вне зависимости от того, полный самолёт или пустой, эти расходы мы несём. Если будет спрос, то компания сама заинтересована в том, чтобы увеличить количество рейсов. Региональные рейсы у нас выполняются через Алматы или Нур-Султан. На наших самолётах различная сегментация рынка, то есть бизнес-пассажиры, категория людей которые планируют своё путешествие в последний момент, пассажиры которые планируют свои отпуска заранее, у них есть возможность приобрести билеты по доступной цене. То есть бизнес пассажиры позволяют остальным приобретать билеты по более привлекательной цене, - пояснил Ислам Секербеков.

К слову, на юбилейную дату компания пригласила журналистов из разных регионов для показа собственного ангара. Да, теперь Air Astana для своей техники проводит самостоятельное трудоемкое техническое обслуживание по форме С чек (раньше проводили техобслуживание за рубежом). В ангар вмещается до четырёх воздушных судов. Там сотрудники занимаются инспекцией самолётов, ремонтом, заменой масла и при необходимости компонентов подлежащих замене. За время развития флот группы Air Astana вырос до 37 самолетов, включая Boeing 767, Airbus A320 / A320neo / A321 / A321neo / A321LR и Embraer-E2, средний возраст которых составляет четыре года. С момента запуска в 2019 году авиапарк FlyArystan, бюджетного подразделения авиакомпании, вырос до десять самолетов Airbus A320. Маршрутная сеть FlyArystan включает 43 маршрута, 15 из которых - международные. Авиакомпания Air Astana открывает в конце мая и начале июня новые международные рейсы из Алматы в Бодрум и из Алматы и Нур-Султана в Ираклион (Греция), а также возобновляет рейсы в Батуми (Грузия) и Подгорицу (Черногория). Всего же Air Astana выполняет сейчас полеты по 25 международным направлениям, включая Пхукет и Мале (Мальдивы).