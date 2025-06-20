Также в областях ожидается сильный ветер.

Дождь и град прогнозируют синоптики на западе Казахстана 21 июня

По данным РГП «Казгидромет», 21 июня в Западно-Казахстанской области ожидается дождь, гроза, град, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +25 градусов, ночью +18.

В Атырауской области ветер с порывами до 20 метров в секунду, дождь с грозой. Днем до 30 градусов тепла, ночью +20 градусов.

В Актюбинской области синоптики прогнозируют дождь, ргозу и град. Температура воздуха днем +28 градусов, ночью +14.

В Мангистауской области пыльная буря, дождь и гроза. Днем +32 градуса, ночью +23.