Сегодня, 20 июня, на мосту в районе Автопарка образовались огромные заторы. Как выяснилось, там произошло ДТП.

— 20 июня 2025 года примерно в 17:30 на путепроводе (на мосту) по ул. С. Датова несовершеннолетняя 2011 года рождения перебегала дорогу в неустановленном месте, где на неё совершил наезд автомобиль «Лада Гранта» под управлением водителя 1999 года рождения. Ребёнка пытались реанимировать сотрудники скорой помощи, однако от полученных травм она скончалась на месте, не приходя в сознание, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.