В области сложилась относительно стабильная эпидемиологическая ситуация, не зарегистрировано случаев групповой заболеваемости. Также нет случаев холеры, бешенства, чумы, брюшного тифа, краснухи, дифтерии, полиомиелита, серозного менингита, столбняка и малярии. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев.
Так, по итогам пяти месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в области отмечается снижение по 16 инфекционным заболеваниям, в том числе:
- бактериальная дизентерия – на 2 сл.
- группа острых кишечных инфекции – 33,28%
- коклюш – на 10 случаев
- скарлатина – на 16,4%
- менингококковая инфекция – на 2 сл.
- корь – в 63,8 раз
- ОРВИ – на 11,34%
- коронавирусная инфекция – в 4,47 раз
- острый вирусный гепатит А – на 6 сл.
- хронический вирусный гепатит В – на 5 сл.
- туберкулез - на 27,6%.
- описторхоз – на 22,3%
- педикулез – на 15,9%
- бруцеллез- на 8 сл.
Вместе с тем, в области наблюдается рост следующих показателей заболеваемости:
- Эпидемический паротит- рост на 1 сл.
- Грипп – рост в 8,9 раз
- Ветряная оспа увеличилась на 31,14%.
Для профилактики заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, необходимо своевременное обращение за медицинской помощью, лечение только по назначению врача.
- Регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку.
- Избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы инфекции такие как чихание или кашель.
- Рекомендуется не допускать организованных больных детей в организованные коллективы, школы и детские сады.
В области за пять месяцев 2025 года зарегистрировано 93 случая активной формы туберкулеза. Заболеваемость зарегистрирована во всех районах. Показатель заболеваемости среди детей составил 4,2 (9 случаев), что на уровне 2024года.
В целях профилактики туберкулеза населению рекомендуется:
- Обязательное получение прививки вакциной БЦЖ в родильных домах, новорожденных в первые 4 дня жизни.
- Прохождение флюрографических обследований 1 раз в год.
- Ведение здорового образа жизни, сбалансирование питание.
За пять месяцев 2025 года выявлено три случая заболевания бруцеллёзом. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечено снижение на 8 случаев. Случаи заболевания бруцеллёзом зарегистрированы по одному случаю в Акжайыкском, Каратобинском районах и районе Байтерек.
За пять месяцев 2025 года эпидемиологическая ситуация по сибирской язве в области остаётся благополучной.