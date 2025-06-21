Рост зарегистрирован лишь по трем видам инфекционных заболеваний.

В области сложилась относительно стабильная эпидемиологическая ситуация, не зарегистрировано случаев групповой заболеваемости. Также нет случаев холеры, бешенства, чумы, брюшного тифа, краснухи, дифтерии, полиомиелита, серозного менингита, столбняка и малярии. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев.

Так, по итогам пяти месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в области отмечается снижение по 16 инфекционным заболеваниям, в том числе:

бактериальная дизентерия – на 2 сл.

группа острых кишечных инфекции – 33,28%

коклюш – на 10 случаев

скарлатина – на 16,4%

менингококковая инфекция – на 2 сл.

корь – в 63,8 раз

ОРВИ – на 11,34%

коронавирусная инфекция – в 4,47 раз

острый вирусный гепатит А – на 6 сл.

хронический вирусный гепатит В – на 5 сл.

туберкулез - на 27,6%.

описторхоз – на 22,3%

педикулез – на 15,9%

бруцеллез- на 8 сл.

Вместе с тем, в области наблюдается рост следующих показателей заболеваемости:

Эпидемический паротит- рост на 1 сл.

Грипп – рост в 8,9 раз

Ветряная оспа увеличилась на 31,14%.

Для профилактики заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, необходимо своевременное обращение за медицинской помощью, лечение только по назначению врача.

Регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку.

Избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы инфекции такие как чихание или кашель.

Рекомендуется не допускать организованных больных детей в организованные коллективы, школы и детские сады.

В области за пять месяцев 2025 года зарегистрировано 93 случая активной формы туберкулеза. Заболеваемость зарегистрирована во всех районах. Показатель заболеваемости среди детей составил 4,2 (9 случаев), что на уровне 2024года.

В целях профилактики туберкулеза населению рекомендуется:

Обязательное получение прививки вакциной БЦЖ в родильных домах, новорожденных в первые 4 дня жизни.

Прохождение флюрографических обследований 1 раз в год.

Ведение здорового образа жизни, сбалансирование питание.

За пять месяцев 2025 года выявлено три случая заболевания бруцеллёзом. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечено снижение на 8 случаев. Случаи заболевания бруцеллёзом зарегистрированы по одному случаю в Акжайыкском, Каратобинском районах и районе Байтерек.

За пять месяцев 2025 года эпидемиологическая ситуация по сибирской язве в области остаётся благополучной.