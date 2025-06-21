В области сложилась относительно стабильная эпидемиологическая ситуация, не зарегистрировано случаев групповой заболеваемости. Также нет случаев холеры, бешенства, чумы, брюшного тифа, краснухи, дифтерии, полиомиелита, серозного менингита, столбняка и малярии. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев. 

Так, по итогам пяти месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в области отмечается снижение по 16 инфекционным заболеваниям, в том числе:

  • бактериальная дизентерия – на 2 сл.
  • группа острых кишечных инфекции – 33,28%
  • коклюш – на 10 случаев
  • скарлатина – на 16,4%
  • менингококковая инфекция – на 2 сл.
  • корь – в 63,8 раз
  • ОРВИ – на 11,34%
  • коронавирусная инфекция – в 4,47 раз
  • острый вирусный гепатит А – на 6 сл.
  • хронический вирусный гепатит В – на 5 сл.
  • туберкулез - на 27,6%.
  • описторхоз – на 22,3%
  • педикулез – на 15,9%
  • бруцеллез- на 8 сл.

Вместе с тем, в области наблюдается рост следующих показателей заболеваемости:

  • Эпидемический паротит- рост на 1 сл.
  • Грипп – рост в 8,9 раз
  • Ветряная оспа увеличилась на 31,14%.

Для профилактики заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, необходимо своевременное обращение за медицинской помощью, лечение только по назначению врача.

  • Регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку.
  • Избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы инфекции такие как чихание или кашель.
  • Рекомендуется не допускать организованных больных детей в организованные коллективы, школы и детские сады.

В области за пять месяцев 2025 года зарегистрировано 93 случая активной формы туберкулеза. Заболеваемость зарегистрирована во всех районах.  Показатель заболеваемости среди детей составил 4,2 (9 случаев), что на уровне 2024года.

В целях профилактики туберкулеза населению рекомендуется:

  • Обязательное получение прививки вакциной БЦЖ в родильных домах, новорожденных в первые 4 дня жизни.
  • Прохождение флюрографических обследований 1 раз в год.
  • Ведение здорового образа жизни, сбалансирование питание.

За пять месяцев 2025 года выявлено три случая заболевания бруцеллёзом. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечено снижение на 8 случаев. Случаи заболевания бруцеллёзом зарегистрированы по одному случаю в Акжайыкском, Каратобинском районах и районе Байтерек.

За пять месяцев 2025 года эпидемиологическая ситуация по сибирской язве в области остаётся благополучной.