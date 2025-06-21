По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, 18 июня на пульт 112 поступило сообщение о том, что в доме по улице Курмангазы трое человек оказались заблокированы в лифте.
— На место оперативно прибыл дежурный расчёт спасательного отряда МЧС. С помощью шанцевого инструмента спасатели произвели вскрытие двери лифта и освободили людей, - говорится в сообщении ведомства.
МЧС напоминает, если Вы застряли в лифте:
- не волнуйтесь сами и успокойте соседей;
- свяжитесь с диспетчером;
- не нажимайте на все кнопки;
- не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно;
- используйте все каналы связи.