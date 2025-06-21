Трехсторонний меморандум по сотрудничеству в области сейсмической безопасности подписан в Астане.

В Акорде был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области снижения сейсмических рисков между министерством по чрезвычайным ситуациям Казахстана, акиматом г. Алматы и администрацией по землетрясениям Китайской Народной Республики.

— Данный Центр будет работать над интеграцией систем раннего предупреждения о землетрясениях, развитием сейсмологической науки и технологий, обменом сейсмической информацией в реальном времени между Казахстаном и Китаем. Это сотрудничество позволит минимизировать последствия, обеспечивая более точное и своевременное оповещение граждан о возможных природных катастрофах, - сообщает пресс-служба МЧС.

От казахстанской стороны в церемонии обмена меморандумами принял участие министр по ЧС Чингис Аринов, а от китайской стороны - Чрезвычайный и Полномочный посол КНДР в Казахстане Хань Чуньлинь.



