Инициаторами проекта стали сами горожане, передаёт портал «Мой ГОРОД». Качели за 10 млн тенге установили на набережной Уральска Фото Медета Медресова Ранее сообщалось, что в этом году планируется провести ремонт на набережной реки Урал (район Стелла — прим. автора). На эти цели выделили 280 миллионов тенге. Ремонт предусматривает замену брусчатки и плиток. Кроме этого, по проекту «Бюджет народного участия» уже установили две качели возле фонтана. Инициативу предложили сами горожане. Изначально на эти цели из городского бюджета выделили 10 миллионов тенге. Однако по итогам конкурса цена была снижена до 4,6 миллионов тенге. Объект представляет собой комплекс из трёх разных видов качелей с навесом. Сами качели выполнены из дерева, каркас металлический, сиденья детских качелей изготовлены из пластика. Качели за 10 млн тенге установили на набережной Уральска Фото Медета Медресова Качели за 10 млн тенге установили на набережной Уральска Фото Медета Медресова