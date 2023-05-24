С 18 мая в Казахстане проходит основной экзамен, передаёт портал «Мой ГОРОД». Предмет информатика на ЕНТ Иллюстративное фото из архива «МГ» Более 166 тысяч абитуриентов подали 305 тысяч заявлений на сдачу ЕНТ с учётом двух попыток. Об этом сообщил руководитель уральского филиала Национального центра тестирования Альбек Есимов.
— В количество тестовых заданий по предметам «История Казахстана» и «Грамотность чтения» внесены изменения. Теперь в одном варианте «Истории Казахстана» будет 20 вопросов, в «Грамотности чтения» – 15 заданий. Кроме того, было уменьшено количество ответов в заданиях теста с одним правильным ответом. Также в список профильных предметов была добавлена информатика. То есть поступающие на учителей информатики или на информационные технологии, информационную безопасность будут сдавать ЕНТ по профилю «Математика-Информатика», — пояснил Есимов.
Напомним, что на ЕНТ запрещено приносить с собой всё, кроме удостоверения личности, ручки, воды и шоколада. В этом году всем абитуриентам предоставили возможность сдать основное ЕНТ дважды и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.