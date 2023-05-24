Директоров школ, в которых раньше 31 мая начнут собирать учебники, будут привлекать к дисциплинарной ответственности, передаёт Informburo.kz.Иллюстративное фото из архива «МГ» Все уроки должны проходить в школах по календарно-тематическому плану, а сбор учебников можно проводить лишь после 31 мая. Об этом напомнил председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования Ернур Дауенов,
— Это означает прохождение учебной программы включительно до последнего дня. Однако в адрес министерства поступает много жалоб о преждевременном сборе учебников и об отсутствии учащихся на уроках. Комитет по обеспечению качества напоминает всем руководителям организаций образования о полном соблюдении требований пунктов данного приказа и типовых правил деятельности организаций образования. Все уроки должны проходить согласно календарно-тематическому планированию с использованием учебников и других методических материалов, – отметил Ернур Дауенов.Руководителей школ, нарушающих требования, будут привлекать к дисциплинарной ответственности. Сбор и сдача учебников допускается только после завершения учебного года, то есть после 31 мая.