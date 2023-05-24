– За последние три года в рамках государственной программы поддержку получили больше 150 проектов на сумму более 600 млн тенге, создаются новые рабочие места. В этой связи хочу выразить благодарность компании Шелл Казахстан за оказание поддержки предпринимателям нашего региона. Мы рады, что в Уральске проводятся подобные мероприятия, приезжают эксперты республиканского уровня, – сказал, приветствуя участников мероприятия, заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Бауыржан Саткалиев.

Эксперты говорили, как вести бизнес от идеи до развития и реализации, обсудили текущее положение малого и среднего бизнеса в Западном Казахстане, поделились кейсами успешного запуска и развития бизнеса, а также возможностями получения поддержки от государства и крупных организаций.

В рамках форума ЕБРР и Shell Казахстан объявили о старте очередного потока образовательного проекта Business Bilim, в рамках которого 150 предпринимателей ЗКО получат поддержку от опытных менторов со всего Казахстана, по 50 от каждого региона. Десять недель предприниматели, как начинающие, так и опытные, будут работать с сертифицированными менторами и успешными бизнесменами. По итогам курса в трёх областях будут запущены 40 бизнес-проектов.

– По итогам форума в июне для предпринимателей будут проводиться тренинги, обучающие компоненты по предпринимательству, по различным аспектам предпринимательства. После чего у них есть возможность получить грантовое финансирование на консалтинговые услуги. То есть мы оплачиваем стоимость услуг консультанта, если им, например, необходимо установить 1С, разработать веб-сайт и так далее. Так, за последние 5 лет мы поддержали более 2,5 тысяч предпринимателей по всему Западному региону, включая Атырау и Актау, из них 50% – в Приуралье. При этом этими предпринимателями было создано порядка 750 рабочих мест, из них 500 – также в Приуралье. Мы внимательно смотрим на то, чтобы все работы, которые мы выполняем, соответствовали нашим стратегическим приоритетам: зелёная экономика, энергоэффективность, цифровизация и инновация, инклюзия и гендерное равенство, – прокомментировала советник по социальным вопросам Шелл Казахстан Жулдыз Галиакпар.

Одной из главных тем форума стало построение стратегии успешного бизнеса, какие есть инструменты поддержки. Основатель стартапа Easy Tap Магзум Толеш занимается тем, что помогает людям временно работать по найму. Социальный предприниматель, владелец клиники «Салют Орто KZ» Геннадий Франк поделился своими навыками, наработками, чего достиг. Маркетолог, руководитель Aviasales в Казахстане Юлия Исакина открыла секреты маркетинговой стратегии знаменитого сервиса по покупке авиабилетов и рассказала о трендах в сфере казахстанского туризма.

– На рынке Казахстана огромное количество возможностей для развития бизнеса. Aviasales работает в 14 странах мира, и казахстанский рынок один из самых быстрорастущих. Мы регулярно проводим внутренние исследования и видим, как растет туристический поток в нашу страну, которая становится все более привлекательной для иностранцев. Особенно в такие места, как Уральск, который граничит с Россией, и является точкой притяжения. К тому же, мы во всем, что касается туризма в Казахстане, можем оказывать широкую медийную поддержку, – сказала Юлия Исакина.

Одним из ключевых направлений образовательной программы Business Bilim является устойчивое развитие бизнеса. Трендами в этой области поделилась спикер форума генеральный директор и основатель Qazaq Recycling Виктория Горобцова.

– Экобизнес не новый сектор экономики, это способ ведения бизнеса, без которого невозможно наше будущее. 89% компаний с устойчивыми политиками демонстрируют результаты лучше, чем их конкуренты. В осязаемом будущем весь бизнес в той или иной степени должен будет стать зелёным, – отметила Виктория Горобцова.

В Казахстане минимум пять программ развития предпринимательства, и у каждой есть своя целевая аудитория. В ЗКО в пятый раз ЕБРР запускает программу Business Bilim, рассчитанную на начинающих предпринимателей, в рамках которой они обучаются девять месяцев, затем проводится индивидуальный коучинг, и конечный результат – открытие своего бизнеса.

Директор ИП «Доктор кофе» Индира Акзымова свой бизнес открыла в 2019 году. Как начинающий предприниматель многого не знала, в том числе, как наработать свою базу клиентов. Благодаря обучению Business Bilim получила профессиональные навыки, развила свой бизнес и приобрела нужные знакомства. По её словам, проект Business Bilim даёт стремление вперёд. На занятиях, проводимых для начинающих предпринимателей, рассказывали не только о предпринимательстве, но и ещё помогали по бухгалтерии, как составлять бизнес-планы, благодаря чему они стали более раскрученные, более грамотные.

– В прошлом году о нас ещё никто не знал, и за счёт обучения и таких форумов в Уральске теперь многие знают «Доктор кофе». Мы берём на обслуживание кофейни, рестораны, столовые, пиццерии, где есть профессиональные кофемашины, сами предоставляем услуги по продаже кофе, сиропов, чаев, всего того, что надо для открытия кофейни. Также предоставляем бесплатные консультации, диагностику, обслуживание и ремонт кофемашин как бытовых, так и профессиональных. Есть у нас и свои кофейни. Сегодня я пришла сюда познакомиться с новыми людьми, – поделилась Индира Акзымова.

На форуме присутствовали не только предприниматели и бизнес-леди, которые давно сотрудничают с Европейским банком реконструкции и развития и компанией Шелл Казахстан, но и начинающие, кто мечтает открыть свое дело. Они получили много полезных советов и рекомендаций, которые могут применить в своей работе.

– Присутствовав на форуме, где спикеры рассказывали о том, как росли и развивали свой бизнес, я узнала много интересных и вдохновляющих историй успеха. Каждый выступающий поделился своим реальным опытом. Они подчеркнули, что успех не приходит просто так, и для его достижения необходимы труд, настойчивость и риск. Я узнала, что на пути к успеху нередко бывают неудачи и препятствия, но важно быть целеустремленным и не опускать руки. Спикеры подчеркнули, что для достижения целей необходимо развивать свой бизнес-план, изучать рынок и анализировать конкурентов. Большое спасибо организаторам форума за такое полезное и вдохновляющее мероприятие, – сказала владелица ресторана «Европа» Арайлым Бассарова.

Оксана КАТКОВА,

фото автора

Новости Компаний

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.