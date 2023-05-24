- Гагарина №101/1; 105; 105/1; 105/2; 113/2; 113; 36/3; 36/4; 40; 44; 38; 38/3Н; 46; 46/1; 48; 50/1; 52; 70; 70/7; 70/2; 36/2; 153 (СОШ№13) и частный сектор.
- Урдинская №4; 4/1; 2/2; 1/1; 2/1; 2/9; 27.
- Чингирлауская №2; 4 (сад «Орлёнок»); 7А школа №2 имени Ж.Молдагалиева.
- Поповича №1; 3; 7; 12А; 12 и частный сектор.
- Жданова 7/1; 7А; 7 и частный сектор.
- Алматинская №190; 192; 194; 198/1.
- Джамбула №211; 213; 215; 217; 219; 253 Автосалон «Chery»; 253Б «Бавария Запад» и частный сектор.
- Ружейникова №7; 9; 2; 8/1; 10; 10/1; 12; 12/1 Колосок Ясли-сад №14 9. 14; 14к1; 14к2; 14к3; 14/2; 24; автосалон Subaru; JAC Жайык Motors; Haval; Chevrolet Жайык
- Актюбинская №218; 281/2 «Шате - М» плюс; 281/1; 281 «ALTRA Truck Service»; 281/4; 287; 289Б; 291 учреждение №28 ДУИС и частный сектор.
- Мендешова №11 и частный сектор.
- Артыгалиева 14/2 и частный сектор.
- Мясокомбинат №8; к2; к3; 1/1; к6; к7; 88/1; 88/2.
- З.Чапаева №23/1; 11; 5/1; 5/2; 15.
- Сыбага №1/2 Общеобразовательная школа №33.
- Джунусова №6/1; 1/1; 1/2; 13/1; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 7А.
- Шукурова №7А; 8/1; 9; 10; Судоремонтные завод.
- Иманова №39 Дорожно-транспортный колледж им. А.Иманова.
- Частный сектор по улицам Иманова, Мендешова, Январцевская, Морозова, Алгабаская, Орманшы, Уральская, Абдирова, Винирмана, Артылгалиева, Чингирлауская, Видяшева, Кузнечная, Физкультурная, Конечная тупик, Луговая, Сыбага.
- Сачное общество «Венера», «Речник».
