Гагарина №101/1; 105; 105/1; 105/2; 113/2; 113; 36/3; 36/4; 40; 44; 38; 38/3Н; 46; 46/1; 48; 50/1; 52; 70; 70/7; 70/2; 36/2; 153 (СОШ№13) и частный сектор.

Урдинская №4; 4/1; 2/2; 1/1; 2/1; 2/9; 27.

Чингирлауская №2; 4 (сад «Орлёнок»); 7А школа №2 имени Ж.Молдагалиева.

Поповича №1; 3; 7; 12А; 12 и частный сектор.

Жданова 7/1; 7А; 7 и частный сектор.

Алматинская №190; 192; 194; 198/1.

Джамбула №211; 213; 215; 217; 219; 253 Автосалон «Chery»; 253Б «Бавария Запад» и частный сектор.

Ружейникова №7; 9; 2; 8/1; 10; 10/1; 12; 12/1 Колосок Ясли-сад №14 9. 14; 14к1; 14к2; 14к3; 14/2; 24; автосалон Subaru; JAC Жайык Motors; Haval; Chevrolet Жайык

Актюбинская №218; 281/2 «Шате - М» плюс; 281/1; 281 «ALTRA Truck Service»; 281/4; 287; 289Б; 291 учреждение №28 ДУИС и частный сектор.

Мендешова №11 и частный сектор.

Артыгалиева 14/2 и частный сектор.

Мясокомбинат №8; к2; к3; 1/1; к6; к7; 88/1; 88/2.

З.Чапаева №23/1; 11; 5/1; 5/2; 15.

Сыбага №1/2 Общеобразовательная школа №33.

Джунусова №6/1; 1/1; 1/2; 13/1; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 7А.

Шукурова №7А; 8/1; 9; 10; Судоремонтные завод.

Иманова №39 Дорожно-транспортный колледж им. А.Иманова.

Частный сектор по улицам Иманова, Мендешова, Январцевская, Морозова, Алгабаская, Орманшы, Уральская, Абдирова, Винирмана, Артылгалиева, Чингирлауская, Видяшева, Кузнечная, Физкультурная, Конечная тупик, Луговая, Сыбага.

Сачное общество «Венера», «Речник».

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ТОО «Батыс су арнасы», в ночь с 24 на 25 мая по улицам Гагарина и Ружейникова проведут работы по замене задвижек. Временно без водоснабжения останутся не только жители частных и благоустроенных домов, но и объекты бизнеса, социальные объекты и дачники.Время проведения работ: с 23:30 до 6:00.