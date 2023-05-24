Иллюстративное фото из архива «МГ» Антикоррупционная служба по Алматинской области завершила досудебное расследование в отношении руководителей ГУ «Казселезащита». Их обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размерах — 396 млн тенге от предпринимателей за подписание актов выполненных работ и общее покровительство. Подозреваемые находятся под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру региона для решения вопроса о направлении в суд. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.