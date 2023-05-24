— Колонна из чёрных автомобилей в сопровождении патрульного авто и двух эвакуаторов с разбитыми машинами в ДТП проследовала по центральным улицам. Чтобы жители воочию увидели, что происходит, когда водители не соблюдают правил дорожного движения, — сказала она.

— Убедительно просим вас соблюдать правила дорожного движения, в том числе скоростной режим, правила маневрирования, обгона и встречного разъезда. Любую трагедию можно предотвратить, если принимать меры предосторожности. Берегите себя и своих близких.

Фото Медета МЕДРЕСОВА Акцию провели 24 мая. Старший инспектор отделения обеспечения охраны общественного порядка дорожной безопасности Уральска Динара Абдукаликова пояснила, так они привлекли внимание жителей.По словам старшего инспектора, нарушают правила и пешеходы. Они переходят проезжую часть в неустановленных местах, и, к сожалению, становятся жертвами аварий. Заместитель начальника местной полицейской службы ДП ЗКО Болат Жанабаев обратился к жителям города:С начала года на территории области зарегистрировали 98 ДТП, в которых погиб 31 человек и 118 получили ранения.Фото Медета МЕДРЕСОВАФото Медета МЕДРЕСОВА