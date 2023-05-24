— Потерпевшая оказалась не из «робкого десятка», она пыталась отстоять своё имущество. В неравной схватке нападавший всё же отобрал чужое имущество и сбежал. Спустя некоторое время сотрудники нашего подразделения задержали его, — рассказал начальник управления полиции Бостандыкского района Максат Канапяев.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Нападение произошло в Бостандыкском районе. Мужчина обратил внимание на девушек, сидевших на скамейке. Он подбежал к одной из низ и ударил, пытаясь вырвать из её рук телефон.Он дал признательные показания. Ему инкриминируют статью «Грабёж».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.