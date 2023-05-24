Она попыталась дать отпор, но мужчина смог забрать телефон, сообщает Polisia.kz. В Атырау 11-летняя девочка убежала из дома, не выдержав побои отца Иллюстративное фото из архива «МГ» Нападение произошло в Бостандыкском районе. Мужчина обратил внимание на девушек, сидевших на скамейке. Он подбежал к одной из низ и ударил, пытаясь вырвать из её рук телефон.
— Потерпевшая оказалась не из «робкого десятка», она пыталась отстоять своё имущество. В неравной схватке нападавший всё же отобрал чужое имущество и сбежал. Спустя некоторое время сотрудники нашего подразделения задержали его, — рассказал начальник управления полиции Бостандыкского района Максат Канапяев.
Он дал признательные показания. Ему инкриминируют статью «Грабёж».