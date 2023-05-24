Фото: ДЧС Атырауской области Пожар произошёл утром 24 мая в районе городской поликлиники №3 на улице Баймуханова. В пресс-службе ДЧС региона сообщили, что открытым пламенем горели Toyota Hiace и Nissan Serena, принадлежащие разным страховым компаниям. Огонь повредил боковую стену расположенного рядом киоска. При пожаре никто не пострадал, причина выясняется. Всего с начала года произошло 30 возгораний транспортных средств. Спасатели просят водителей держать в машине исправный огнетушитель. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.