Иллюстративное фото из архива «МГ» Как сообщили в отделе ЖКХ Уральска, перевозкой занимается ТОО «УралФлотСервис». Паром отправляется с набережной реки Урал по двум направлениям. Четыре раза в неделю он доставляет пассажиров в Учужный затон, а два раза в неделю — на дачи Барбастау. Стоимость проезда за наличный расчёт — 150 тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.