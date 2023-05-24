— Как только всё случилось в феврале, мы взяли билеты в Турцию, планировали жить там. Мы не поддерживаем то, что происходит. Правда аэропорт, с которого был вылет, закрылся, — рассказала Виктория.

— Переехали в Уральск с собакой, трудновато было снять жильё. Не все арендаторы пускают с животными, но мы нашли. Потихоньку начали знакомится с местной культурой. Город маленький, все друг с другом знакомы. Нас удивило, что и нас тут знают. Кто-то подписан на наши страницы в социальных сетях, иногда по собаке узнают, — смеется девушка.

— У нас много кейсов на эту тему. Плюс раскрученный instagram, многие знают нас в этом плане. Так мы нашли человека, который был в нас заинтересован. На тот момент у него была одна кофейня, и он предложил нам открыть совместное дело. Мы не рассматривали Уральск как конечную точку, планировали попутешествовать, но решили попробовать, ведь это интересно и мы свободны,— рассказала Виктория.

— Нам сказали, что место хорошее, находится в старом центре. Я сразу бросила взгляд на помойку, бездомных и пьяниц. Именно поэтому мы решили создать контраст. Внутри кофейни всё украшено в розовых и неоновых тонах, с кофе, выпечкой и элементами архитектуры. Наша мечта и цель — сделать это место приятным. Фасад уже готов, рядом появятся скамейки. Иногда мы обращаемся за помощью к местным властям для благоустройства, — говорит девушка.

Фото предоставила Виктория Гвоздилкина Виктория Гвоздилкина и Никита Давыдов приехали в Казахстан больше года назад. До открытия кофейни в Уральске они занимались кондитерским искусством. Никита имеет образование в области общественного питания, а Виктория — архитектор-дизайнер.Так они спонтанно приехали в Уральск, хотя ни знакомых, ни друзей, ни родственников у ребят в нашем городе не было.По словам Виктории, когда им удалось снять жильё, начали заниматься онлайн обучением кондитерского искусства.Они начали с нуля, делая всё из «помёта и палок», как говорит Виктория. Здание бывшей парикмахерской было в ужасном состоянии.Виктория считает, что кофейня — это их отражение. В заведение можно приходить с домашними животными. Также семья сотрудничает с местными художниками, танцорами и знакомятся с местными жителями. Недавно на улице они познакомились с юношей, который рисует в современном казахском стиле, теперь их мечта — создать этническую композицию на фасаде здания. Ребятам культура Казахстана пришлась по душе, они хотят наладить здесь производство натуральных сладостей.Фото предоставила Виктория Гвоздилкина