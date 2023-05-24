Главу Минфина спросили, проводят ли в Казахстане проверки бизнесменов по количеству их мобильных переводов – с 2023 года банки начали передавать данные о переводах в КГД, передаёт NUR.KZ. Казахстанцев призывают установить на смартфон приложение, которое сообщает о риске заражения Covid-19 Иллюстративное фото из архива «МГ» Министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что проверки по отношению к предпринимателям не начинались. Журналисты уточнили у главы Минфина, сформировал ли комитет государственных доходов список граждан, кому пришло более 100 мобильных переводов – ранее заявлялось, что такое количество переводов должно стать критерием для проверки держателя карты.
— Насколько я знаю, пока мы налаживаем информационный обмен с банками второго уровня. Пока каких-то прям результатов нет. Давайте будем мониторить и не будем будоражить общество, поскольку это такая планомерная работа до 2025 года. Не будет никаких проверок, не будет никакого ажиотажа, и давления на людей и бизнес не будет. Я вам гарантирую, — заявил Жамаубаев.
Он добавил, что КГД не занимается «приписками» переводов казахстанцам и не формирует списки граждан с большим количеством переводов.