- улицы Оразбаева, 2/3, 2/4, 2а, 2/1, 40, 27/1;
- улицы Шевцова, 27/2, 27, 42;
- улицы Курмангалиева, 42 (Областная инфекционная больница), 15/1, 7/ 2, 5/3 (детский сад), 3/2 (детский сад), 3/1, 3, 28;
- улицы Кокшетауская 25, 39 (СОШ), 79, 16, 1/6, 1/9, 4 (СОШ), 1 /6 а, 1/6 д;
- улицы Маргулана 1/1;
- улицы Партизанская 88;
- улицы Повлодарская 1, 3, 3/1, 1, 1/1 (хлебзавод), промышленные предприятия, сливная станция,
- улицы Исатай батыра;
- Уральская торгово-промышленная компания;
- частный сектор улиц Махамбета акына, Чуйкова, Орынбор, Кокшетау, Орынбор 37/2, Жаксыгулова 31.
