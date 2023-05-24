улицы Оразбаева, 2/3, 2/4, 2а, 2/1, 40, 27/1;

улицы Шевцова, 27/2, 27, 42;

улицы Курмангалиева, 42 (Областная инфекционная больница), 15/1, 7/ 2, 5/3 (детский сад), 3/2 (детский сад), 3/1, 3, 28;

улицы Кокшетауская 25, 39 (СОШ), 79, 16, 1/6, 1/9, 4 (СОШ), 1 /6 а, 1/6 д;

улицы Маргулана 1/1;

улицы Партизанская 88;

улицы Повлодарская 1, 3, 3/1, 1, 1/1 (хлебзавод), промышленные предприятия, сливная станция,

улицы Исатай батыра;

Уральская торгово-промышленная компания;

частный сектор улиц Махамбета акына, Чуйкова, Орынбор, Кокшетау, Орынбор 37/2, Жаксыгулова 31.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», в связи с проводимыми работами на КНС-6 временно прекращается водоснабжение абонентов:Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.