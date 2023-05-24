— С августа по ноябрь 2020 года руководитель управления для последующего получения взятки в размере 10% от общей суммы договоров государственных закупок подписала документы с аффилированными ИП на поставку ноутбуков для дистанционного обучения. На этих ноутбуках установили контрафактные Microsoft Windows, — рассказали в пресс-службе суда.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Суд в Жетысуской области вынес приговор экс-руководителю управления образования Алматинской области Майгуль Омаровой и троим её подчинённым. Их обвинили в получении взятки в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, а также мошенничестве.Ущерб государству составил 122 996 086 тенге. Экс-главе управления суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы. Трое её подельников получили сроки от 10 до 11 лет.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.