Площадь пожара достигла 1 500 гектаров. Лесной пожар в Абайской области: 277 человек эвакуировались Фото: МЧС РК Возгорание сухой травы началось 22 мая на территории Алтайского края России и перешло на природный резерват «Семей орманы» в Абайской области. По состоянию на утро 24 мая, площадь пожара достигла 1 500 гектаров. В пресс-службе МЧС Казахстана сообщили, что в связи с угрозой к населённым пунктам самостоятельно эвакуировались 277 человек. Санаторий и подсобное сельскохозяйственное производство «Берёзовка», которые покинули люди, охраняют полицейские. Пожар тушат более 400 человек, подключены пожарный поезд и два вертолёта. Сейчас на тушение направили ещё один борт из Караганды и 133 огнеборца из Астаны, Павлодарской и Карагандинской области.