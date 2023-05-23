По данным «Казгидромета», 24 мая на западе и юге ЗКО ожидается гроза. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Туман и ветер ожидаются в ЗКО По Казахстану прогнозируется повышение температурного фона.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +28..+30 градусов, ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +31..+33 градусов, ночью +18..+20 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +27..+29 градусов. Ночью похолодает до +11..+13 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +25..+27 градусов, ночью опустятся до +14..+16 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +21..+23 градусов, ночью похолодает до +11..+13 градусов. Ветер до 15 метров в секунду
