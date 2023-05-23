Центр пользуется популярностью у пожилых жителей города. Центр активного долголетия открылся в Аксае Иллюстративное фото из архива «МГ» Сегодня, 23 мая, аким Уральска Миржан Сатканов посетил центр активного долголетия, который открылся месяц назад. Для старшего поколения там проводят занятия йогой, скандинавской ходьбой, лечебной физкультурой, творчеством. Посетители центра играют в шашки и шахматы, тогызкумалак, проходят языковые и компьютерные курсы, консультацию юристов. Все услуги предоставляются бесплатно.
— Центр пользуется популярностью. Самому старшему посетителю 85 лет. Горожане надеются, что подобные центры будут открыты во всех районах города. Глава города подтвердил, что открытие центров в других микрорайонах есть в планах, — сообщили в пресс-службе акимата.
После этого глава Уральска посетил общественное объединение «Ақ желкен», оказывающее услуги в рамках социального проекта «Инватакси». На сегодня в службу обращаются около 600 человек с ограниченными возможностями. Их обслуживают восемь спецавтомобилей в день. Аким поручил председателю «Ақ желкен» модернизовать транспорт, а по возможности закупить новые машины. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.