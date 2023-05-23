Крыша, лифт и аварийные дома: как проходит модернизация в Бурлинском районе
Всего в районе 160 многоквартирных дома. Из них два аварийных, а 61 ветхий, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива «МГ»
Заместитель акима Бурлинского района сообщил, что по программе модернизации в Аксае отремонтировали 18 крыш, а также идёт ремонт лифтов.
— В 64 многоквартирных домах расположено 218 лифтов, из них 77 лифтов требует замены, а у 68 произвели ремонт. По истечению срока эксплуатации лифт подлежит замене либо должен пройти полное техническое освидетельствование для дальнейшей эксплуатации. Ежегодно заменяем свыше 10 лифтов в Аксае. Из местного бюджета выделели 154 миллиона тенге, — рассказал Муктар Нурмаков.
Также заместитель акима отметил, что два дома в районе признаны аварийными и 61 — ветхими.
— По двум аварийным домам разработан план сноса, жители поставили в очередь на жильё. На сегодня идёт поиск потенциальных застройщиков для строительства новых домов на месте аварийных, — заключил Мухтар Нурмаков.
В Бурлинском районе всего 160 многоквартирных жилых домов, из них 153 дома находятся в Аксае. В сельском округе Бурлин шесть двухэтажных домов, в Пугачёвском сельском округе — один двухэтажный дом.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!