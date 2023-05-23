— В 64 многоквартирных домах расположено 218 лифтов, из них 77 лифтов требует замены, а у 68 произвели ремонт. По истечению срока эксплуатации лифт подлежит замене либо должен пройти полное техническое освидетельствование для дальнейшей эксплуатации. Ежегодно заменяем свыше 10 лифтов в Аксае. Из местного бюджета выделели 154 миллиона тенге, — рассказал Муктар Нурмаков.

— По двум аварийным домам разработан план сноса, жители поставили в очередь на жильё. На сегодня идёт поиск потенциальных застройщиков для строительства новых домов на месте аварийных, — заключил Мухтар Нурмаков.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Заместитель акима Бурлинского района сообщил, что по программе модернизации в Аксае отремонтировали 18 крыш, а также идёт ремонт лифтов.Также заместитель акима отметил, что два дома в районе признаны аварийными и 61 — ветхими.В Бурлинском районе всего 160 многоквартирных жилых домов, из них 153 дома находятся в Аксае. В сельском округе Бурлин шесть двухэтажных домов, в Пугачёвском сельском округе — один двухэтажный дом.