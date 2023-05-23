В конкурсе принимали участие представители шести стран, передаёт портал «Мой ГОРОД». Школьники из ЗКО завоевали гран-при в международном конкурсе Фото предоставлено Бахтияром Жаксымбетовым Юные таланты из ЗКО приняли участие в международном многожанровом конкурсе Beauty Made, который проходил 16 и 17 мая в доме писателей Алматы. В конкурсе принимали участие творческие группы из Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана. Наши ребята завоевали призовые места в номинации изобразительное искусство. А именно Гран-при конкурса удостоились Галымжан Эрагашов, Алексей Нишонов, Айгерім Қаулыбайқызы, Жангүлім Қаулыбайқызы и Даниал Ащигалиев. Первое место заняли Руслан Казаков и Алижан Сагинов, второе место досталось Нуру Адиетову. Ребята посещают  мастерскую молодых художников «ЖақсыART» при районном музыкально-драматическом театре «Шын» центра досуга района Бәйтерек ЗКО. Они являются учениками Переметненской СОШ, СОШ имени Касыма Аманжолова, Каменской СОШ, колледжа Бәйтерек. Руководитель группы Бахтияр Жаксымбетов говорит, что конкуренция на конкурсе была сильная.
– Все конкурсанты были достойны победы, однако наши оказались сильнее и талантливее. Участие в подобных конкурсах — это колоссальный опыт для детей, разностороннее развитие и огромный стимул для дальнейших побед, — отметил он.
К слову, студенты Жаксымбетова не раз участвовали в международных конкурсах во Франции, Москве , Милане, Алматы и занимали призовые места.