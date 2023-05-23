– 26 апреля мы сообщили об этой проблеме прокурору области и надеялись, что правоохранительные органы наконец-то заметят недостроенные объекты и поторопятся защитить интересы народа и государства. Особенно права несовершеннолетних, для которых предназначены спорткомплексы с прицелом на Олимпийские игры. Но прокуроры перенаправили обращение в Минэнерго, — говорит Ахметжан.

Фото предоставлено Бауыржаном Ахметжаном Представитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан на своей странице врассказал о судьбе ещё трёх долгостроев в ЗКО. Это физкультурно-оздоровительные комплексы в посёлках Чапаево, Казталов и Таскала. О том, что объекты недостроены и даже заброшены, рассказали местные жители ещё в августе прошлого года. По словам общественника, строительство ФОКов началось в 2020 году за счёт КПО б.в. Площадь комплексов в Таскале и Казталов — 22 тысячи квадратных метров, а в Чапаево — 18 тысяч квадратов. Подрядчиками являются ТОО «ТаскалаТрансГаз» (Таскала и Казталов) и ТОО «Алтим» (Чапаево).По его словам, 18 мая этого года вице-министр Асхат Хасенов ответил, что по проекту «Строительство ФОК на 320 мест в посёлке Чапаев объём работ выполнен на 82%, срок завершения — июнь 2023 года. Для завершения начатых работ по «Строительство ФОК на 320 мест в посёлках Таскала и Казталов», КПО инициировал проведение дополнительного тендера и сейчас проводится техническая и коммерческая оценка. Срок присуждения контрактов — июнь 2023 года, а срок завершения — сентябрь следующего года. Стоит отметить, что бюджет строительства ФОКов в Казталовском и Таскалинском районах составляет 1,1 миллиарда тенге. Объект рассчитан на 320 зрительных мест, здесь сельская молодёжь сможет заниматься по 14 видам спорта. Бюджет ФОКа в Акжайыкском районе равен 694 миллионам тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.