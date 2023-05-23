— Коммунальные службы в рамках гарантийных обязательств ремонт делают за свой счёт. У них нет подрядчика, конкурс только объявляется. Время займёт много, поэтому мы планируем дождаться свободного фрезеровочного материала и засыпать ямы, — сказал главный специалист отдела.

— На данный момент идёт конкурс по поводу этого участка. Как только определится подрядчик, начнём класть асфальт. Пока можем только засыпку сделать, — сказал пресс-секретарь компании Бауыржан Гилажев.

Фото Медета Медресова Жителей тревожит отрезок дороги на улице Досмухамедова между проспектом Назарбаева и улицей Ескалиева. На участке большая яма, и хотя знак о проводимых работах есть, сам ремонт не выполняется. В отделе ЖКХ сообщили, что эту яму в прошлом году копал «Батыс су арнасы». Тогда у них прорвало трубу.В пресс-службе «Батыс су арнасы» пояснили, что на данном участке происходили коммунальные аварии, неделю назад там завершился ремонт.Фото Медета МедресоваФото Медета МедресоваФото Медета Медресова