Перед общежитием педагогического колледжа образовалась яма. Кто будет заниматься её ремонтом — не ясно, передаёт портал «Мой ГОРОД». Яма на всю улицу беспокоит жителей Уральска Фото Медета Медресова Жителей тревожит отрезок дороги на улице Досмухамедова между проспектом Назарбаева и улицей Ескалиева. На участке большая яма, и хотя знак о проводимых работах есть, сам ремонт не выполняется. В отделе ЖКХ сообщили, что эту яму в прошлом году копал «Батыс су арнасы». Тогда у них прорвало трубу.
— Коммунальные службы в рамках гарантийных обязательств ремонт делают за свой счёт. У них нет подрядчика, конкурс только объявляется. Время займёт много, поэтому мы планируем дождаться свободного фрезеровочного материала и засыпать ямы, — сказал главный специалист отдела.
В пресс-службе «Батыс су арнасы» пояснили, что на данном участке происходили коммунальные аварии, неделю назад там завершился ремонт.
— На данный момент идёт конкурс по поводу этого участка. Как только определится подрядчик, начнём класть асфальт. Пока можем только засыпку сделать, — сказал пресс-секретарь компании Бауыржан Гилажев.
Яма на всю улицу беспокоит жителей Уральска Фото Медета Медресова