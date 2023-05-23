Трагедия произошла в 11:30 23 мая в микрорайоне Алмагуль. По информации пресс-службы регионального департамента полиции, 29-летняя женщина выпала с верхних этажей. С какого именно этажа, не уточняется. От полученных травм она скончалась на месте. Стражи порядка ведут досудебное расследование. Погибшая состояла на учёте в психоневрологическом диспансере. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.