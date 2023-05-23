Арман Оразалиев занимает должность начальника департамента полиции ЗКО с 11 мая этого года, передаёт портал «Мой ГОРОД». Как выглядело частичное затмение Солнца Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 23 мая, на брифинге начальнику департамента полиции ЗКО Арману Оразалиеву журналисты задали вопрос — какая у него зарплата.
— Я ещё не получал. Не знаю. Та же, как и у начальников других регионов. Миллиона не будет, поверьте мне, — ответил он.
Если поймают на взятке вашего заместителя, вы подадите в отставку? — поинтересовались также представители СМИ.
— Всё прописано в законе, это наша обязанность, — сказал Оразалиев.
Также новый начальник выделил три основные проблемы в области: скотокрадство, браконьерство, преступность несовершеннолетних и в отношении них.