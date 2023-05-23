Миллиона не будет: новый глава полиции ЗКО ответил на вопрос о своей зарплате
Арман Оразалиев занимает должность начальника департамента полиции ЗКО с 11 мая этого года, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Сегодня, 23 мая, на брифинге начальнику департамента полиции ЗКО Арману Оразалиеву журналисты задали вопрос — какая у него зарплата.
— Я ещё не получал. Не знаю. Та же, как и у начальников других регионов. Миллиона не будет, поверьте мне, — ответил он.
Если поймают на взятке вашего заместителя, вы подадите в отставку? — поинтересовались также представители СМИ.
— Всё прописано в законе, это наша обязанность, — сказал Оразалиев.