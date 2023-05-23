Его тело спасатели обнаружили возле первого водопада в ущелье. Спасатели рассказали, как проходят поиски иностранного туриста в горах Алматы Фото: РОСО МЧС РК В пресс-службе республиканского оперативно-спасателя отряда сообщили, что в 15:48 23 мая глава подразделения Бауыржан Арыстанбаев передал информацию по спутниковой связи — спасатели РОСО и службы 109 нашли тело мужчины возле первого водопада в ущелье Аюсай. В пресс-службе департамента полиции Алматы отметили, что на теле погибшего туриста нет признаков насильственной смерти. Личные вещи находились при нём. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Напомним, 21 мая гражданин Австралии 1995 года рождения ушёл в горы в сторону Большого Алматинского ущелья. Поздно вечером 22 мая в полицию обратился россиянин, проживавший в одном хостеле с туристом. Поиски начались в 23:40 22 мая. 23 мая на БАО прибыла другая группа спасателей на пересменку. Они разделились и направились в сторону ущелий Аюсай и Проходное. Поиски велись в течение дня при плохих погодных условиях: снег, дождь и туман. К поискам привлекали вертолёты. Стоит отметить, что в городе уже несколько дней сохраняется штормовое предупреждение. В Алматы и горной части идут осадки, дует сильный ветер. Спасатели РОСО напоминают правила безопасности в горах:
  • не ходите в горы в одиночку, заранее предупреждайте родных и близких о своём маршруте , предположительном времени возвращения;
  • перед выходом на маршрут внимательно изучайте погоду в горах, она очень переменчива;
  • вторую часть маршрута старайтесь завершить до наступления темноты;
  • обязательно складывайте в рюкзак фонарик, спички, power банк, GPS -навигатор, сменную одежду, тёплые носки.
