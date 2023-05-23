- не ходите в горы в одиночку, заранее предупреждайте родных и близких о своём маршруте , предположительном времени возвращения;
- перед выходом на маршрут внимательно изучайте погоду в горах, она очень переменчива;
- вторую часть маршрута старайтесь завершить до наступления темноты;
- обязательно складывайте в рюкзак фонарик, спички, power банк, GPS -навигатор, сменную одежду, тёплые носки.
